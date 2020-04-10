В Башкирии разрабатывают второй пакет мер поддержки экономики

В Башкортостане разрабатывается второй пакет мер поддержки экономики, который будет направлен на системообразующие предприятия. Бизнес тоже активизировался после объявления решений правительства республики: предприниматели начали активно обращаться в Ситуационный центр. Здесь можно получить ответы, как воспользоваться антикризисными мерами.

Директор семейного клуба «Любящие сердца» Аида Салимова проверяет, все ли в порядке в пустующем помещении. Занятия здесь перестали проводить, когда объявили о режиме самоизоляции. Предпринимательница признается, что уже оправилась от первой реакции замешательства. Сейчас она изучает меры поддержки, о которых объявили в Башкортостане, чтобы воспользоваться ими.

В Башкортостане уже утвержден пакет мер поддержки бизнесу в общем объеме на 15 млрд рублей. Глава республики Радий Хабиров утвердил 13 наиболее пострадавших отраслей экономики. Среди них туризм, гостиничный бизнес, общепит, учреждения образования, культуры и спорта. О том, как получить помощь от государства, можно узнать по телефонам Ситуационного центра. Также объявлено о подготовке второго антикризисного пакета, который будет направлен на поддержку системообразующих предприятий.

До конца 2020 года в Башкортостане обнуляют плату за аренду государственного имущества для малого бизнеса. Как прокомментировали в республиканском Минземимущества, предприниматели должны быть включены в реестр малого и среднего предпринимательства.

В процесс вовлечено и Государственное Собрание. Парламент поддерживает целый пакет законодательных инициатив по поддержке экономики в условиях коронавирусной инфекции, предложенные региональным правительством. Предусмотрены изменения по налогам, а также новые виды субсидий из республиканского бюджета.

Ситуация в бизнесе сейчас тяжелая. Обращаясь к предпринимателям, Радий Хабиров предложил рассматривать ситуацию не как время для уныния, а как паузу для того, чтобы набраться сил перед рывком.