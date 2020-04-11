В Башкирии мужчина продал арендованный грузовик

В Башкирии мужчина арендовал грузовой автомобиль и продал его. В полицию сообщение о мошенничестве поступило от жителя Уфы. Преступника задержали в Демском районе.

По данным МВД Башкирии, потерпевший сдал в аренду грузовик, но, когда срок аренды закончился, обратно транспортное средство не получил. Преступник также перестал отвечать на звонки. Сотрудникам полиции удалось найти злоумышленника.

Преступником оказался 31-летний житель Калининского района, который уже был судим ранее. Сумма ущерба составила 700 тысяч рублей. Мужчина признался, что продал грузовик.