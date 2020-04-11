В Башкирии мужчина на эмоциях нанес ножевое ранение соседу

В Башкирии очередное преступление с ранением произошло во время застолья. В Мелеузовском районе двое соседей двое мужчин выпивали в квартире. Закончилась пьянка приездом врачей и полиции.

В 31 микрорайоне 32-летний ранее судимы й мужчина и его 25-летний сосед поссорились во время распития алкоголя. Тот, что постарше, на эмоциях нанес ножевые ранения собеседнику прямо в область груди. Врачи, забравшие молодого мужчину, сообщили о происшествии в полицию.

Подозреваемый сразу сознался в преступлении. Следственный отдел ОМВД России по Мелеузовскому району возбудил уголовное дело по статье 111 УК РФ. Теперь преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.