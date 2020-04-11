В одном из городов Башкирии сменили главу администрации

В одном из городов Башкирии произошли кадровые изменения. В Салавате сменился глава администрации. Новый мэр был выбран сегодня, 11 апреля.

Сегодня Глава региона Радий Хабиров посетил Салават и принял участие в заседании горсовета. На нем Глава Башкирии выдвинул предложение рассмотреть нового главу муниципалитета. Также была предложена и кандидатура - замминистра промышленности и энергетики РБ Игорь Миронов.

По словам Радия Хабирова, Игорь Миронов имеет достаточно большой опыт в сфере взаимодействия с ведущими предприятиями Башкирии. А это очень важно с учетом промышленной специфики Салавата. Депутаты Совета поддержали предложенную кандидатуру.