В Башкирии появились мошенники, которые представляются врачами РКБ им. Куватова

В Башкирии мошенники продолжают придумывать новые схемы мошенничеств. На этот раз преступники представляются врачами РКБ им. Куватова. Действуют мошенники через мессенджеры.

Преступники рассылают по 2000 спамов в час через мессенджеры, представляясь сотрудниками РКБ. В сообщении они утверждают, что в больнице инфицированные коронавирусом не получают необходимых лекарств и лечения. Также неизвестные в тексте сообщения просят перевести денежные средства на карту.

В РКБ врач-эндокринолог Юлия Якупова рассказала, что часть медперсонала больницы скидывалась на препараты, которые нельзя получить по ОМС. Но никакую рассылку жителям Башкирии они не запускали. Также она сообщила, что находится на кислородном компрессоре и получает всю необходимую помощь.