Сначала вилкой, потом ножом: в Башкирии пасынок напал на отчима

В Башкирии давний конфликт пасынка и отчима превратился в зверское преступление. В селе Зилаир женщина обратилась в полицию с сообщением о ранении мужа. По информации МВД Башкирии, пострадавшего мужчину доставили в медучреждение с раной в области шеи.

По предварительной информации следствия, мужчина и его пасынок давно конфликтовали. В день преступления они совместно распивали алкогольные напитки, а затем началась ссора. В итоге 27-летний мужчина схватил вилку и начал наносить ею удары в область шеи своего отчима. Но этого ему оказалось мало, и он продолжил те же действия, но уже с ножом.