В Уфе следователи начали проверку по факту возможной халатности руководства РКБ

В Уфе Следственный отдел по Кировскому району начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства РКБ им. Куватова. Об этом сообщил Следственный комитет Башкирии. Следователям предстоит выяснить, что произошло на самом деле.

Проверка организована по признакам преступления по статье «Халатность». Возможный факт непринятия своевременных мер руководством РКБ также будет рассматриваться детально. Речь идет о мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди медицинского персонала и пациентов больницы.

Следователи по возможности намерены опросить руководство, персонал и пациентов. После этого специалисты смогут дать правовую оценку. Напомним, РКБ им. Куватова закрыта на карантин 6 апреля.