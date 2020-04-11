Обновились данные по спискам городов Башкирии с коронавирусом

В Башкирии за сутки количество зараженных Covid-19 снова выросло. Сегодня, 11 апреля, в республике подтверждено уже 66 фактов. Также сообщалось о новом погибшем пациенте, на этот раз – из-за коронавируса.

Учитывая новые данные по подтвержденным случаям и подозрениям на инфекцию, редакция bash.news обновила данные, имеющиеся на 15:00 11 апреля. В списке указаны города и районы, в которых вирус уже подтвержден. Второй перечень содержит данные о случаях с подозрением на Covid-19.

Список городов Башкирии с подтвержденным коронавирусом

Республиканская клиническая инфекционная больница – 26 человек (все средней тяжести);

РКБ им.Куватова – 9 человек (ср.тяж)

ГКБ Демского района – 4 человека (3 ср.тяж, 1 тяж) ;

Дюртюлинская ЦРБ – 1 человек (ср.тяж);

ЦГБ г.Кумертау – 1 человек (ср.тяж);

ЦГБ г.Сибай – 1 человек (ср.тяж);

Исянгуловская ЦРБ – 1 человек (ср.тяж);

Белебеевская ЦРБ – 1 человек (ср.тяж);

ГБ г.Октябрьский – 1 человек (ср.тяж);

Бирская ЦРБ – 2 человека (ср.тяж)

На амбулаторном лечении - 10 человек без признаков заболевания, но с подтвержденным диагнозом. 7 человек выписано.

Все города, попавшие в наши списки, можно увидеть на этой карте. Красный вирус - случаи подтверждены, а зеленый - вирус подтвердился лишь в одном из трех анализов, исследования продолжаются.

Список городов Башкирии, где есть подозрение на коронавирус

В Республиканской клинической инфекционной больнице – 111 человек

ГКБ Демского района – 60 человек;

РКБ им Куватова – 16 человек;

РКПБ – 1 человек;

БСМП– 1 человек;

Белорецкая больница – 5 человек;

ГБ № 1 Октябрьский – 4 человека;

РКИБ г.Стерлитамак – 23 человека;

ЦГБ Нефтекамск – 3 человека;

Исянгуловская ЦРБ – 1 человек;

Благовещенская ЦРБ – 1 человек;

ЦГБ Сибай – 1 человек;

Бирская ЦРБ – 3 человека;

Баймакская ЦРБ – 1 человек;

Дюртюлинская ЦРБ – 2 человека.

С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находятся 231 человек. Среди них 11 несовершеннолетних. За прошедшие сутки с подозрением на коронавирус взято на учет 36 человек, сняты с учета 6 человек.