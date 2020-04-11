Обновились данные по спискам городов Башкирии с коронавирусом

В Башкирии за сутки количество зараженных Covid-19 снова выросло. Сегодня, 11 апреля, в республике подтверждено уже 66 фактов. Также сообщалось о новом погибшем пациенте, на этот раз – из-за коронавируса.
Учитывая новые данные по подтвержденным случаям и подозрениям на инфекцию, редакция bash.news обновила данные, имеющиеся на 15:00 11 апреля. В списке указаны города и районы, в которых вирус уже подтвержден. Второй перечень содержит данные о случаях с подозрением на Covid-19.
Список городов Башкирии с подтвержденным коронавирусом
Республиканская клиническая инфекционная больница – 26 человек (все средней тяжести);
РКБ им.Куватова – 9 человек (ср.тяж)
ГКБ Демского района – 4 человека (3 ср.тяж, 1 тяж) ;
Дюртюлинская ЦРБ – 1 человек (ср.тяж);
ЦГБ г.Кумертау – 1 человек (ср.тяж);
ЦГБ г.Сибай – 1 человек (ср.тяж);
Исянгуловская ЦРБ – 1 человек (ср.тяж);
Белебеевская ЦРБ – 1 человек (ср.тяж);
ГБ г.Октябрьский – 1 человек (ср.тяж);
Бирская ЦРБ – 2 человека (ср.тяж)
На амбулаторном лечении - 10 человек без признаков заболевания, но с подтвержденным диагнозом. 7 человек выписано.
Все города, попавшие в наши списки, можно увидеть на этой карте. Красный вирус - случаи подтверждены, а зеленый - вирус подтвердился лишь в одном из трех анализов, исследования продолжаются.
Список городов Башкирии, где есть подозрение на коронавирус
В Республиканской клинической инфекционной больнице – 111 человек
ГКБ Демского района – 60 человек;
РКБ им Куватова – 16 человек;
РКПБ – 1 человек;
БСМП– 1 человек;
Белорецкая больница – 5 человек;
ГБ № 1 Октябрьский – 4 человека;
РКИБ г.Стерлитамак – 23 человека;
ЦГБ Нефтекамск – 3 человека;
Исянгуловская ЦРБ – 1 человек;
Благовещенская ЦРБ – 1 человек;
ЦГБ Сибай – 1 человек;
Бирская ЦРБ – 3 человека;
Баймакская ЦРБ – 1 человек;
Дюртюлинская ЦРБ – 2 человека.
С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находятся 231 человек. Среди них 11 несовершеннолетних. За прошедшие сутки с подозрением на коронавирус взято на учет 36 человек, сняты с учета 6 человек.
Фото: Интернет