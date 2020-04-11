В нескольких городах Башкирии обнаружен незаконный сбыт крепкого алкоголя

В нескольких городах и районах Башкирии обнаружен незаконный сбыт крепкой спиртосодержащей продукции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике. В общей сложности правоохранительные органы изъяли около 30 литров алкоголя.

Во время проведения рейдов полиция составила 16 протоколов за двое суток в одном только Стерлитамаке. Крепкие алкогольные напитки продавали в магазинах. Также производством и продажей занимались сами местные жители.

Похожие нарушения были обнаружены в Октябрьском, Сибае. Сомнительную алкогольную продукцию обнаружили в Абзелиловском, Стерлитамакском, Салаватском и Федоровском районах республики. Сообщается, что нарушители занимались изготовлением алкоголя прямо у себя дома.