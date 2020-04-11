В Башкирии бывшая сотрудница полиции передавала данные об умерших в ритуальный салон

В Башкирии бывшая сотрудница полиции предстанет перед судом за взяточничество. 39-летняя жительница Ишимбая, работая в правоохранительных органах, передавала ритуальному салону сведения об умерших. Обвинение утверждено в Ишимбайской межрайонной прокуратуре.
Как выяснило следствие, оперативный дежурный отдела полиции в течение двух лет передавала данные об умерших сотрудникам ритуального салона. Все данные о смертях на территории Ишимбайского района женщина получала во время службы.
В итоге бывшая сотрудница полиции за предоставление информации и адресов получила 83 тысячи рублей. Но вину свою она так и не признала. Из полиции женщину уволили.
Фото: Интернет