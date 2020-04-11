В Уфе прошел онлайн-концерт в поддержку медиков РКБ им Куватова

Артисты башкирской эстрады приняли участие в онлайн-концерте, там самым выразив поддержку медикам и пациентам, которые оказались в карантине. Прямая трансляция программы шла на канале БСТ и в Интернете. Акция «Мы вместе» призвана показать, что в такое непростое время жители республики вместе с врачами.
В концерте приняли участие Аскар Абдразаков, Айдар Галимов, со словами поддержки по телефону к врачам обратился и Анвар Нургалиев, он сейчас на самоизоляции. Акцию поддержали также Вильдан Яруллин и группа «Караван Сарай», Диана Ишниязова, Гузель Ахметова и другие артисты.