В Уфе прошел онлайн-концерт в поддержку медиков РКБ им Куватова

Артисты башкирской эстрады приняли участие в онлайн-концерте, там самым выразив поддержку медикам и пациентам, которые оказались в карантине. Прямая трансляция программы шла на канале БСТ и в Интернете. Акция «Мы вместе» призвана показать, что в такое непростое время жители республики вместе с врачами.

Они, во-первых, оказывают медицинскую помощь своим пациентам, которые также оказались с ними в больницах. А с другой стороны, они практически вынуждены были полностью сменить образ жизни. Представляете, вы на рабочем месте будете две недели находиться. И вот в этот момент поддержать их концертом «Спасибо врачам». 

Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»

В концерте приняли участие Аскар Абдразаков, Айдар Галимов, со словами поддержки по телефону к врачам обратился и Анвар Нургалиев, он сейчас на самоизоляции. Акцию поддержали также Вильдан Яруллин и группа «Караван Сарай», Диана Ишниязова, Гузель Ахметова и другие артисты.

Мы не зря здесь собрались. Мы же о врачах начинаем думать только когда самим плохо. А вот сейчас осознавая, что они практически на передовой, и все трудности, тяготы и лишения тащат на себе, мы, конечно, со своей стороны тоже хотели оказать какую-то поддержку.     

Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»