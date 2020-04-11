В Уфе прошел онлайн-концерт в поддержку медиков РКБ им Куватова

Мы не зря здесь собрались. Мы же о врачах начинаем думать только когда самим плохо. А вот сейчас осознавая, что они практически на передовой, и все трудности, тяготы и лишения тащат на себе, мы, конечно, со своей стороны тоже хотели оказать какую-то поддержку.

Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»