В Башкирии приступили к ремонту дорог в рамках нацпроекта

В Башкортостане приступили к ремонту первых объектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». В общей сложности планируется привести в нормативное состояние более 300 километров проезжей части. Помимо ремонта асфальтобетонного покрытия, в регионе дополнительно установят дорожные знаки, пешеходные ограждения и светофоры.

К работам приступили и иглинские дорожники. На улице Горького в райцентре предусмотрен комплексный ремонт участка протяженностью 2,5 километра, включая установку двух остановочных павильонов.

На данный момент мы снимаем старый асфальт методом фрезерования. В дальнейшем будет происходить укладка асфальтобетонной смеси в двух слоях. После завершения укладки асфальтобетонной смеси мы будем укладывать щебень мелкой фракции на обочину. Артур Гилязов, мастер строительно-монтажных работ