В Башкирии приступили к ремонту дорог в рамках нацпроекта

В Башкортостане приступили к ремонту первых объектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». В общей сложности планируется привести в нормативное состояние более 300 километров проезжей части. Помимо ремонта асфальтобетонного покрытия, в регионе дополнительно установят дорожные знаки, пешеходные ограждения и светофоры.
К работам приступили и иглинские дорожники. На улице Горького в райцентре предусмотрен комплексный ремонт участка протяженностью 2,5 километра, включая установку двух остановочных павильонов.
Тем временем на участке дороги Стерлитамак – Салават дорожники уже вышли на укладку выравнивающего слоя горячим асфальтобетоном. Протяженность ремонтируемого полотна составляет три километра. Работы там планируют завершить до конца июня. Всего на сегодня в Башкирии в рамках нацпроекта к работам приступили на 17 дорожных объектах.