Радий Хабиров посетил закрытую на карантин РКБ им Куватова

Глава Башкирии Радий Хабиров побывал в закрытой на карантин РКБ им Куватова. Приняв соответствующие меры безопасности, руководитель региона посетил палаты, где сейчас находятся заболевшие коронавирусом . О визите Главы Башкирии в РКБ сообщает «Горобзор».

По информации издания, Радий Хабиров также пообщался с плановыми пациентами и медперсоналом. Вторые заверили, что обеспечены всем необходимым, в том числе лекарствами и средствами индивидуальной защиты. В больнице организовано питание, есть зоны отдыха, все бытовые вопросы решаются оперативно. Глава Башкирии в свою очередь пообещал, что республика поддержит, в том числе и финансово, медперсонал и врачей, которые сейчас находятся на переднем крае борьбы с эпидемией.