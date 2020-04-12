«Чуда не случилось»: в Башкирии найдено тело пропавшей женщины

В Башкирии трагедией завершились поиски 62-летней Васимы Р. Женщина пропала в прошлом году, 18 декабря. Ее тело было найдено накануне, о чем сообщили волонтеры поискового движения «Лиза Алерт».
Информация о прекращении поисков появилась в социальных сетях глубокой ночью. По словам знакомых Васимы, они надеялись на лучший исход. Как рассказала подруга погибшей, после четырех месяцев безуспешных поисков они были готовы к худшему исходу.
Напомним, пенсионерка ушла из дома в селе Богданово 18 декабря. С тех пор о ней ничего не было известно.