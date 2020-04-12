«Чуда не случилось»: в Башкирии найдено тело пропавшей женщины

В Башкирии трагедией завершились поиски 62-летней Васимы Р. Женщина пропала в прошлом году, 18 декабря. Ее тело было найдено накануне, о чем сообщили волонтеры поискового движения «Лиза Алерт».

Информация о прекращении поисков появилась в социальных сетях глубокой ночью. По словам знакомых Васимы, они надеялись на лучший исход. Как рассказала подруга погибшей, после четырех месяцев безуспешных поисков они были готовы к худшему исходу.

«Мы все надеялись, что она вот-вот вернётся домой. Бывают же такие чудеса, но в этом случае чуда не случилось. Пусть её душа будет в раю». Минзаля С., жительница села