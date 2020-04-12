Стала известна личность девочки из Башкирии, погибшей в бане

В Бирске произошла трагедия, унесшая жизнь 14-летней Вали С. (имя изменено, - прим.ред). Девочка пошла в баню со своей 8-летней сестрой, где отравились угарным газом. Младшая сестренка Валентины сейчас находится в реанимации городской больницы.

Все произошло в минувшую среду, 8 апреля. Сестры приехали погостить к своему дедушке на дачу. Мужчина затопил для своих любимых внучек баню, однако он и представить не мог, что спустя время на руках будет вытаскивать бездыханные тела девочек. Оказалось, что задвижка в печи была не до конца вынута. Экстренно прибывшая скорая помощь не успела спасти Валю, а за жизнь ее сестры до сих пор борются врачи.