МЧС Башкирии предупреждает о резком ухудшении погодных условий

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о резком ухудшении погодных условий. Погода преподнесет неприятный сюрприз в виде сильного ветра. Жителям Башкирии рекомендуется не покидать свои дома.
Так, порывы ветра будут достигать до 18 м/с. По прогнозам синоптиков, такая погода продлится сегодня до восьми вечера. Ведомство просит жителей республики быть внимательными и острожными.
В целом, на территории Башкирии прогнозируется теплая погода. Столбик термометра, по словам синоптиков, поднимется до +14 градусов.