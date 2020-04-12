МЧС Башкирии предупреждает о резком ухудшении погодных условий

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о резком ухудшении погодных условий. Погода преподнесет неприятный сюрприз в виде сильного ветра. Жителям Башкирии рекомендуется не покидать свои дома.

Так, порывы ветра будут достигать до 18 м/с. По прогнозам синоптиков, такая погода продлится сегодня до восьми вечера. Ведомство просит жителей республики быть внимательными и острожными.