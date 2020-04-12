В Башкирии пьяный водитель насмерть переехал пешехода

«В ходе розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД водитель был установлен и задержан. Им оказался 35-летний местный житель. Со слов водителя, он ехал за рулём Chevrolet Lanos в магазин за спиртными напитками в состоянии алкогольного опьянения»

пресс-служба ГИБДД по РБ