В Башкирии пьяный водитель насмерть переехал пешехода

В Мечетлинском районе Башкирии произошла трагедия, унесшая жизнь 46-летнего местного жителя. По сообщению ГИБДД РБ, мужчина скончался в результате наезда автомобиля. Прибывшая на место происшествия карета "скорой помощи" констатировала смерть мужчины от многочисленных травм.
По предварительным данным, трагедия произошла в селе Теляшево на Советской улице. По словам очевидцев, пьяный мужчина на иномарке на полной скорости сбил пешехода и скрылся. Мужчину вскоре найдут сотрудники правоохранительных органов.