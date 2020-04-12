В Башкирии пьяный водитель насмерть переехал пешехода

В Мечетлинском районе Башкирии произошла трагедия, унесшая жизнь 46-летнего местного жителя. По сообщению ГИБДД РБ, мужчина скончался в результате наезда автомобиля. Прибывшая на место происшествия карета "скорой помощи" констатировала смерть мужчины от многочисленных травм. 

По предварительным данным, трагедия произошла в селе Теляшево на Советской улице. По словам очевидцев, пьяный мужчина на иномарке на полной скорости сбил пешехода и скрылся. Мужчину вскоре найдут сотрудники правоохранительных органов. 

«В ходе розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД водитель был установлен и задержан. Им оказался 35-летний местный житель. Со слов водителя, он ехал за рулём Chevrolet Lanos в магазин за спиртными напитками в состоянии алкогольного опьянения»

пресс-служба ГИБДД по РБ