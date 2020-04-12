«Мы будем скучать по тебе»: в Башкирии трагически погиб 31-летний мужчина

Страшная авария, произошедшая сегодня, 12 апреля, в Мелеузовском районе унесла жизнь 31-летнего Алика М. (имя изменено, - прим.ред). Мужчина въехал на высокой скорости в припаркованный прицеп грузовика. По словам очевидцев, шансов выжить у Алика не было.

Жителей села Нордовка рано утром разбудил скрежет тормозов и звуки битого стекла. Выглянув в окно, они увидели превратившуюся в груду металла отечественную легковушку. Очевидцы сразу же вызвали сотрудников ГИБДД и «скорую помощь». Алика госпитализировали в местную больницу, однако он умер на больничной койке, не приходя в сознание.

Близкие и друзья мужчины не могут поверить в произошедшее. Они вспоминают его добрым словом и надеются, что он обретет покой на небесах.

«Как же так, друг? Не верю, что тебя больше нет. Пусть земля будет тебе пухом. Мы будем очень скучать по тебе»

Алина Р., жительница села