«Мы будем скучать по тебе»: в Башкирии трагически погиб 31-летний мужчина

Страшная авария, произошедшая сегодня, 12 апреля, в Мелеузовском районе унесла жизнь 31-летнего Алика М. (имя изменено, - прим.ред). Мужчина въехал на высокой скорости в припаркованный прицеп грузовика. По словам очевидцев, шансов выжить у Алика не было.

Жителей села Нордовка рано утром разбудил скрежет тормозов и звуки битого стекла. Выглянув в окно, они увидели превратившуюся в груду металла отечественную легковушку. Очевидцы сразу же вызвали сотрудников ГИБДД и «скорую помощь». Алика госпитализировали в местную больницу, однако он умер на больничной койке, не приходя в сознание.

Близкие и друзья мужчины не могут поверить в произошедшее. Они вспоминают его добрым словом и надеются, что он обретет покой на небесах.