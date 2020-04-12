Жительница Башкирии на эмоциях набросилась на мужа с ножом

Обычная ссора между супругами чуть не закончилась трагедией. Жители Иглинского района отдыхали с бутылкой крепкого алкоголя, когда между ними завязался конфликт. Обиженная 53-летняя женщина схватилась за нож и ударил своего 37-летнего супруга в живот.
Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, в отдел полиции поступило сообщение о раненном мужчине. Истекающего кровью пострадавшего доставила в местную больницу карета "скорой помощи". Врачам мужчина и рассказал события злополучного вечера.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.