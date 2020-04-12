Жительница Башкирии на эмоциях набросилась на мужа с ножом

Обычная ссора между супругами чуть не закончилась трагедией. Жители Иглинского района отдыхали с бутылкой крепкого алкоголя, когда между ними завязался конфликт. Обиженная 53-летняя женщина схватилась за нож и ударил своего 37-летнего супруга в живот. 

Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, в отдел полиции поступило сообщение о раненном мужчине. Истекающего кровью пострадавшего доставила в местную больницу карета "скорой помощи". Врачам мужчина и рассказал события злополучного вечера.

«В полицию Иглинского района Башкирии поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Дружбы 37-летний мужчина получил удар ножом в живот. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции выяснили, что после совместного застолья, между мужем и женой произошла ссора и женщина схватила нож и ударила им супруга»

пресс-служба МВД по РБ

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. 