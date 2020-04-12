Жительница Башкирии на эмоциях набросилась на мужа с ножом

«В полицию Иглинского района Башкирии поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Дружбы 37-летний мужчина получил удар ножом в живот. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции выяснили, что после совместного застолья, между мужем и женой произошла ссора и женщина схватила нож и ударила им супруга»

пресс-служба МВД по РБ