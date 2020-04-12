Житель Башкирии надругался над двухлетним ребенком

Жители Стерлитамака подозреваются в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребенка. О шокирующей истории сообщило издание «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Оказалось, двухлетний ребенок стал жертвой сексуального насилия.

Как сообщили в полиции, в городское отделение поступил звонок от жительницы Стерлитамака, которая рассказала, что нашла странное видео в телефоне своей дочери. На кадрах было запечатлено то, что не укладывается в голове: парень совершает действия сексуального характера со своей младшей сестренкой. Сотрудники полиции выяснили, что ролик был записан дома у молодого человека, а дочь обратившейся в полицию все снимала на камеру.