В Минздраве Башкирии рассказали, как нужно питаться во время пандемии коронавируса

Такие цифры сегодня были озвучены на очередном брифинге в республиканском Минздраве. В Раевской ЦРБ ввели ограничительные мероприятия в отношении поликлиники, так как есть подтвержденный случай у жителя Альшеевского района. Специалисты также рассказали, как питаться во время пандемии. По словам медиков, нужно есть больше клетчатки, фруктов, овощей, каш, белка, рыбы, картофеля и постного мяса.