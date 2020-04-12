В Минздраве Башкирии рассказали, как нужно питаться во время пандемии коронавируса

В Башкортостане за сутки подтвердились еще 18 случаев новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее количество составляет 84 заразившихся. С подозрением на COVID-19 в стационарах находятся 236 пациентов.
Такие цифры сегодня были озвучены на очередном брифинге в республиканском Минздраве. В Раевской ЦРБ ввели ограничительные мероприятия в отношении поликлиники, так как есть подтвержденный случай у жителя Альшеевского района. Специалисты также рассказали, как питаться во время пандемии. По словам медиков, нужно есть больше клетчатки, фруктов, овощей, каш, белка, рыбы, картофеля и постного мяса.
Сдать самостоятельно анализ на COVID-19 теперь можно в частных лабораториях Уфы и Уфимского района. Свою работу они начнут в ближайшее время. Полный перечень опубликован на сайте регионального Роспотребнадзора.