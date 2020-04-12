«Всё пройдёт, перетерпите эту историю»: Радий Хабиров посетил зараженных коронавирусом в РКБ

РКБ имени Куватова перепрофилировали в инфекционку. Мера временная и вынужденная. Медучреждение стало одним из очагов распространения инфекции COVID-19.

Новые правила работы будут действовать до конца карантина. Около тысячи врачей и пациентов не покидают здание уже с понедельника. У многих симптомы и сомнительные анализы на коронавирус.

В двери Республиканской клинической, а теперь уже крупнейшей инфекционной больницы республики никто на заходил и не выходил неделю. С понедельника медучреждение закрыто на карантин после вспышки коронавируса. Поэтому встретить Главу Башкортостана в коридорах не ожидали ни сами медики, ни их пациенты.

Узнать Радия Хабирова можно было разве что по голосу. Противочумный костюм полностью скрывал лицо руководителя региона. В первую очередь он зашёл в палаты к больным с положительным результатом на COVID-19.

И, конечно же, Радий Хабиров поддержал врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Глава региона признался, что даже за небольшой отрезок времени он вспотел внутри противочумного костюма. Медикам приходиться работать в них по нескольку часов в день. Но без него никак, он спасает от заражения. И в ближайшие дни в медучреждение придёт новая партия средств индивидуальной защиты.

Мы средства защиты сейчас везде начинаем покупать. Всё, что есть, будем выгребать. Поэтому за это не переживайте. Единственное, я вот сам, на своей шкуре чувствую, как в них трудно. Все федеральные доплаты, все наши доплаты, которые есть, для всех будут выделены, чтобы вы это понимали. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Доплаты врачам, работающим непосредственно с инфицированными больными, согласно указу Владимира Путина составят 80 тысяч рублей, для среднего медперсонала, медсестер, фельдшеров – 50 тысяч, для младшего медперсонала и водителей скорой помощи – 25 тысяч рублей в месяц.

После введенного в РКБ карантина городские власти приняли решение продезинфицировать все прилегающие к медучреждению улицы «Этоксамином». Для этого полиция перекрыла целый квартал, жильцов ближайших домов предупредили заранее. Позднее этим же средством провели ковровую обработку и других крупных улиц.

По данным Минздрава республики, из 170 сомнительных результатов в РКБ на 12 апреля подтверждено заболевание COVID-19 у 12 человек. Чтобы поддержать тех, кто оказался на карантине в самом крупном медучреждении и других больницах республики, звезды башкирской эстрады выступили на бесплатном онлайн-концерте, который транслировался в прямом эфире телеканала БСТ и в интернете.

Мы не зря здесь собрались. Мы же о врачах начинаем думать, только когда самим плохо. А вот сейчас, осознавая, что они практически на передовой и все трудности, тяготы и лишения тащат на себе, мы, конечно, со своей стороны тоже хотели оказать какую-то поддержку. Айдар Галимов, народный артист Республики Башкортостан

Поддержку врачам выражают все жители республики. Ведь во многом от них теперь зависит, какая статистика будет звучать на ежедневных брифингах. Помочь медикам может каждый из нас, просто оставаясь дома. Чем меньше людей на улицах, тем меньше риск распространения коронавируса. И тем быстрее те, кто сейчас на карантине, смогут вернуться к своим родным.