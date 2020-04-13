В Уфе два годовалых малыша стали жертвами серьёзного ДТП

12 апреля на дорогах Уфы произошло серьёзное ДТП. Две машины столкнулись на пересечении улиц Маршала Жукова и Баязита Бикбая. Пресс-служба ГИБДД РБ сообщает о пятерых пострадавших.

На пересечении дорог столкнулись «Хёндай» под управлением 48-летнего мужчины и «Лада Приора», за рулём которой был 33-летний водитель. В результате столкновения пострадали водитель «Лады», два годовалых ребёнка и 60-летняя женщина. Также пострадала 49-летняя пассажирка «Хёндай».