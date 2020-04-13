В Уфе за нарушение самоизоляции за один день штрафы получили 586 человек

С 31 марта в Башкирии введён режим полной самоизоляции из-за коронавируса. Выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости. С 10 апреля была введена система наказания за нарушение режима в виде штрафов.

12 апреля, в воскресенье, штраф за нарушение самоизоляции получили 586 человек. Сумма штрафов варьировалась от 1 тысячи рублей до 30. Нарушение самоизоляции может привести к стремительному росту заболевших COVID-19.

Меры по соблюдению самоизоляции касаются и автомобилистов. Также в республике действует комендантский час для пенсионеров и несовершеннолетних. На улице нельзя появляться с 18:00 до 13:00 детям и с 18:00 до 10:00 пенсионерам.