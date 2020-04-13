Вирусологи рассказали, на каких животных лучше тестировать вакцину от коронавируса

Наиболее восприимчивыми к коронавирусу среди животных оказались кошки. Именно они могут в будущем стать моделью для проверки вакцин от этой эпидемии. Специалисты утверждают, другие животные тоже могут быть восприимчивыми к COVID-19.

Кошки чувствительны к коронавирусу. Это делает их объектом для проведения испытаний вакцин против коронавируса. Учёные говорят, что эти животные восприимчивы к вирусу в плане выработки антител.