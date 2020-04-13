Вирусологи рассказали, на каких животных лучше тестировать вакцину от коронавируса

Наиболее восприимчивыми к коронавирусу среди животных оказались кошки. Именно они могут в будущем стать моделью для проверки вакцин от этой эпидемии. Специалисты утверждают, другие животные тоже могут быть восприимчивыми к COVID-19.
Кошки чувствительны к коронавирусу. Это делает их объектом для проведения испытаний вакцин против коронавируса. Учёные говорят, что эти животные восприимчивы к вирусу в плане выработки антител.
Учёные уверены, что коронавирус преодолел межвидовой барьер, поэтому животные могут заражаться от людей. Но пока не было ни одного случая передачи вируса кошками человеку. То, что именно кошки оказались восприимчивыми к COVID-19, является случайностью, утверждают специалисты. Исследования покажут, что другие животные также могут быть восприимчивыми к этому вирусу.