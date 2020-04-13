В Уфе мотоциклиста отбросило на иномарку после столкновения с машиной

11 апреля на дорогах Уфы произошла массовая авария. На улице Цюрупа 49-летний водитель на иномарке столкнулся с мотоциклистом, которого отбросило на другую машину. Сообщается, что есть пострадавшие.
49-летний водитель «Тойота» двигался в сторону улицы Революционной. Однако автомобилист совершил наезд на мотоцикл, который отлетел на другую припаркованную машину. Помимо водителя на мотоцикле была 22-летняя пассажирка.
В результате аварии пострадала пассажирка мотоцикла. Девушка получила травмы ноги и обратилась к медикам, которые оказали ей своевременную помощь. Обстоятельства аварии предстоит уточнить.