В Уфе мотоциклиста отбросило на иномарку после столкновения с машиной

11 апреля на дорогах Уфы произошла массовая авария. На улице Цюрупа 49-летний водитель на иномарке столкнулся с мотоциклистом, которого отбросило на другую машину. Сообщается, что есть пострадавшие.

49-летний водитель «Тойота» двигался в сторону улицы Революционной. Однако автомобилист совершил наезд на мотоцикл, который отлетел на другую припаркованную машину. Помимо водителя на мотоцикле была 22-летняя пассажирка.