В Башкирии ожидаются снег и гололёд

Зима уступать не хочет. В Башкирии ожидается ухудшение погоды. Синоптики Башгидрометцентра обещают осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер южный, юго-западный, но порывистый. Ночью температура воздуха в некоторых районах упадет до отметки в -3°, что приведет к сильной гололедице. Завтра характер погоды существенно не изменится – снег с дождем.