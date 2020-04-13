Врачи Башкирии высказались о ситуации в РКБ им. Куватова

Республиканская клиническая больница им Г.Г. Куватова в Уфе на прошлой неделе стала центром всеобщего внимания. В больнице был обнаружен пациент с коронавирусной инфекцией, поэтому более 1000 человек ушли на карантин в стенах медучреждения. Врачи Башкирии высказали слова поддержки медикам и пациентам РКБ.
Ректор БГМУ Валентин Павлов, заведующая кафедры акушерства и гинекологии БГМУ Альфия Ящук, профессора Дина и Саубан Хунафины, доктор медицинских наук и профессор Руслан Сафиуллин поддержали коллег в это непростое время, отметив, что сейчас врачи РКБ – герои нашего времени. Такая ситуация могла произойти в любой из больниц Башкирии, потому что к возникновению очага инфекции сложно подготовиться. Главное – принять своевременные меры, ограничить контакты с людьми на время и провести все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.
Также медицинское сообщество Башкирии отметило поступок Главы Башкирии. Напомним, 11 апреля Радий Хабиров посетил РКБ, чтобы оценить состояние врачей и пациентов, проверить, в чём нуждаются люди на карантине, хватает ли врачам спальных мест, еды и индивидуальных средств защиты. Врачи отметили, что многое зависит и от простых жителей республики, ведь каждый может оказать вклад в борьбу с коронавирусом, просто оставаясь дома.
Фото: Интернет.