Врачи Башкирии высказались о ситуации в РКБ им. Куватова

Мы все находимся в непростой ситуации, связанной с распространением COVID 19. Но хочется поддержать тех, кому особенно трудно. Медицинские работники и пациенты РКБ им.Куватова вынуждены находится в стенах лечебного учреждения длительное время. Мы желаем им сил, терпения и возвращения к своим близким здоровыми! Берегите себя! Поддержкой для них стал визит руководителя Республики Радия Хабирова, мы очень надеемся, что отныне пережить эту непростую ситуацию им будет легче. Мы все должны принимать участие в борьбе с распространением инфекции и выполнять меры защиты. Вместе мы справимся! Берегите себя и своих близких!

коллектив кафедры акушерства и гинекологии с курсом ИДПО БГМУ