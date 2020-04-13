Врачи Башкирии высказались о ситуации в РКБ им. Куватова

Республиканская клиническая больница им Г.Г. Куватова в Уфе на прошлой неделе стала центром всеобщего внимания. В больнице был обнаружен пациент с коронавирусной инфекцией, поэтому более 1000 человек ушли на карантин в стенах медучреждения. Врачи Башкирии высказали слова поддержки медикам и пациентам РКБ.

Ректор БГМУ Валентин Павлов, заведующая кафедры акушерства и гинекологии БГМУ Альфия Ящук, профессора Дина и Саубан Хунафины, доктор медицинских наук и профессор Руслан Сафиуллин поддержали коллег в это непростое время, отметив, что сейчас врачи РКБ – герои нашего времени. Такая ситуация могла произойти в любой из больниц Башкирии, потому что к возникновению очага инфекции сложно подготовиться. Главное – принять своевременные меры, ограничить контакты с людьми на время и провести все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Также медицинское сообщество Башкирии отметило поступок Главы Башкирии. Напомним, 11 апреля Радий Хабиров посетил РКБ, чтобы оценить состояние врачей и пациентов, проверить, в чём нуждаются люди на карантине, хватает ли врачам спальных мест, еды и индивидуальных средств защиты. Врачи отметили, что многое зависит и от простых жителей республики, ведь каждый может оказать вклад в борьбу с коронавирусом, просто оставаясь дома.

Мы все находимся в непростой ситуации, связанной с распространением COVID 19. Но хочется поддержать тех, кому особенно трудно. Медицинские работники и пациенты РКБ им.Куватова вынуждены находится в стенах лечебного учреждения длительное время. Мы желаем им сил, терпения и возвращения к своим близким здоровыми! Берегите себя! Поддержкой для них стал визит руководителя Республики Радия Хабирова, мы очень надеемся, что отныне пережить эту непростую ситуацию им будет легче. Мы все должны принимать участие в борьбе с распространением инфекции и выполнять меры защиты. Вместе мы справимся! Берегите себя и своих близких!

коллектив кафедры акушерства и гинекологии с курсом ИДПО БГМУ

Фото: Интернет. 