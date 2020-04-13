В России количество заболевших коронавирусом превысило 18 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России озвучил новые данные о заболевших. За последние сутки выявлено 2558 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заболевших за все время 18 328.

С учётом новых данных Россия входит в топ-15 по числу больных среди всех стран мира. Полностью выздоровели за сутки 179 пациентов (за всё время – 1 470). Количество погибших увеличилось на 18 человек (за всё время – 148).

В Башкирии количество новых случаев заболевания коронавирусом тоже увеличилось. В республике насчитывается 107 случаев коронавируса. Полностью выздоровели из них 7 человек.