В Башкирии водитель попал в ДТП и бросил 14-летнюю девочку умирать в машине

Страшная авария произошла в Кушнаренковском районе 13 апреля. Водитель «ВАЗ-2106» совершил опрокидывание автомобиля, а потом скрылся с места происшествия. В машине было найдено тело 14-летней девочки.

ДТП произошло на трассе Шарипово – Первушино. Неизвестный за рулем отечественного автомобиля сорвался в кювет, самостоятельно выбрался из перевёрнутой машины и скрылся. В момент аварии в машине находилась 14-летняя девочка, которая погибла от полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски водителя автомобиля, а также выясняют обстоятельства трагедии. Всех, кто оказался свидетелем случившегося, просят обратиться в Госавтоинспекцию. Местонахождение водителя и его личность до сих пор не установили.