Стало известно, какое место заняла Уфа в топ-10 самых танцующих городов

Туристический портал ТурСтат представил топ-10 самых танцующих городов России. Уфа вошла в данный рейтинг по занятиям танцами. Список подготовлен порталом к Всемирному дню рок-н-ролла, который отмечается 13 апреля.

Рейтинг составлялся по поисковым запросам и предложениям по занятиям онлайн-танцами. В режим самоизоляции данный способ поддержания хорошего настроения широко используется жителями России. Так, в Уфе выявлено 29 тысяч подобных предложений в поисковых системах.

Первое место в рейтинге заняла Москва (177 тысяч результатов). На втором и третьем местах расположились Сочи (88 тыс.) и Санкт-Петербург (57 тыс.). Уфа заняла почетное шестое место, уступив Казани (4 место – 33 тыс.) и Екатеринбургу (5 место – 31 тыс.).

Нижний Новгород оказался на седьмом месте (25 тыс.), Самара – на восьмом (22 тыс.), Саратов — на девятом (21 тыс.), а десятое место занял Омск (21 тыс.).