В Башкирии женщина зарезала возлюбленного ножом во время самоизоляции

Семейная драма разыграла в Иглинском районе. 10 апреля 40-летняя женщина напала на 56-летнего возлюбленного с ножом. Об обстоятельствах трагедии рассказали корреспонденты «КП-Уфа».

В одном из частных домов района возлюбленная пара проводила самоизоляцию вместе. В один из вечеров пара решила выпить, что послужило отправной точкой конфликта. Женщина в пылу ссоры схватила нож и нанесла удары в спину любовника.

Пострадавшего срочно доставили в больницу, а нападавшую – в отделение полиции. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Факт нападения был подтверждён самой женщиной.