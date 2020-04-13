Житель Башкирии поймал пьяных воришек и устроил необычный самосуд

12 апреля на дорогах в окрестностях Салавата можно было встретить двух мужчин с пакетами на голове. Автомобилисты удивились такому представлению. Оказалось, это местный житель совершил самосуд над пойманными воришками.

Два местных жителя часто выпивали и занимались мелкими кражами. В очередной раз друзья залезли в дачный домик, но были пойманы хозяином. Жилец дома оказался бывшим сотрудником силовых структур.

Мужчина устроил самосуд над грабителями. Бывший силовик скрутил воришек, надел им на голову пакеты, а на тело шины от автомобилей, а после пустил гулять по дороге. Также мужчина взял с грабителей слово, что те больше воровать не будут.