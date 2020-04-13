Уроженец Башкирии выпустил в Калуге историческую книгу о башкирах

Уроженец Башкортостана за время самоизоляции сверстал и выпустил в свет книгу. Это исторический труд «Башкиры в войнах России первой четверти XIX века». Первая часть 2-го исправленного и дополненного издания составила 459 электронных страниц.

Туда вошли темы участия башкир в первых наполеоновских войнах и не только. Автор – житель Калуги Салават Асфатуллин. До конца пандемии он намерен выпустить и вторую часть.