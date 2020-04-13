Уроженец Башкирии выпустил в Калуге историческую книгу о башкирах

Уроженец Башкортостана за время самоизоляции сверстал и выпустил в свет книгу. Это исторический труд «Башкиры  в  войнах  России  первой четверти XIX века». Первая часть  2-го исправленного  и   дополненного   издания составила 459 электронных страниц.

Туда вошли темы участия башкир в первых наполеоновских войнах и не только. Автор – житель Калуги Салават Асфатуллин. До конца пандемии он намерен выпустить и вторую часть.

Ознакомиться с трудом можно в интернете. Правда, автор сетует, что в условиях самоизоляции тяжелее стало работать в интернете. Ведь теперь гораздо больше людей выходят во всемирную паутину из дома, тем самым перегружая сеть.