В Башкирии в объектив камеры попал «медвежий театр»

В Нацпарке «Башкирия» видеокамера зафиксировала необычное явление. Это так называемый «медвежий театр». «Актерами» стали пять косолапых.
Группа медведей собралась в верховьях реки Нугуш. Бурые ловко карабкались по скалам. К середине апреля еще не все склоны освободились от снега, поэтому медведи собираются в группы в поисках пропитания. Когда открытых участков станет больше, они распределятся по территории национального парка, и тогда их уже можно будет встретить по одному.
Это явление получило название «медвежий театр» по той причине, что выступы скал напоминают сцену. Косолапые при этом выступают в роли актеров. В будущем в нацпарке планируется проведение фототуров и экскурсий в этот необычный театр.