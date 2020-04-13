В Башкирии в объектив камеры попал «медвежий театр»

Группа медведей собралась в верховьях реки Нугуш. Бурые ловко карабкались по скалам. К середине апреля еще не все склоны освободились от снега, поэтому медведи собираются в группы в поисках пропитания. Когда открытых участков станет больше, они распределятся по территории национального парка, и тогда их уже можно будет встретить по одному.