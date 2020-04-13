СК Башкирии привлечёт к ответственности распространителей фейк-видео из РКБ им. Куватова

С 6 апреля Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова находится на жёстком карантине. В медучреждении был обнаружен пациент с коронавирусом, поэтому в помещении были введены необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Вокруг ситуации в РКБ возникло большое количество слухов, которыми заинтересовался Следственный комитет Башкирии.

В частности, в социальных сетях появилось видео с побегом врачей из карантинной зоны в РКБ им. Куватова. На записи якобы руководство медучреждения сбегает через окно в то время, когда больница уже была закрыта на карантин. СК Башкирии выяснил, что данная информация не соответствует действительности.

Руководство Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова через окно покинуло здание медицинского учреждения в то время как больница была закрыта на карантин из-за обнаружения коронавирусной инфекции у ряда пациентов. Опубликованные материалы сопровождались видеозаписью. Как установлено следствием, указанная информация не соответствует действительности. пресс-служба СК РФ по РБ

Следствие выясняет все обстоятельства распространения ложной информации и ищет первоначальные источники. Распространителей могут привлечь к ответственности – их действиям будет дана правовая оценка. Сейчас правоохранительные органы строго отслуживают фейк-информацию в интернете о коронавирусе.