В Стерлитамаке построят дом на кредитные средства

В Стерлитамаке будет построен восьмиэтажный жилой дом на 126 квартир. Об этом сообщили в Госкомитете Башкирии по строительству и архитектуре. Такая большая постройка стала возможной благодаря банку ДОМ.РФ, который открыл кредитную линию специализированному застройщику «Жильё Плюс».
Дом обещано построить в шаговой доступности от центра города, рядом с одной из главных магистралей города. Вокруг многоэтажки будут несколько школ, детских садов и торговых центров. На проект выделено 218 миллионов рублей, а готовым для житья дом станет к середине 2021 года.
При содействии банка ДОМ.РФ в Башкирии строится уже более полумиллиона квадратных метров жилой площади. Новая модель жилищного строительства с переходом на счета эскроу способствует реализации национального проекта «Жилье и городская среда», который утвердил Владимир Путин. По словам директора СЗ «Жилье Плюс» Яков Линчук считает, что очень важно найти банк, который готов финансировать локальные проекты, важные для развития городской среды.
Фото: Интернет.