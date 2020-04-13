В Стерлитамаке построят дом на кредитные средства

В Стерлитамаке будет построен восьмиэтажный жилой дом на 126 квартир. Об этом сообщили в Госкомитете Башкирии по строительству и архитектуре. Такая большая постройка стала возможной благодаря банку ДОМ.РФ, который открыл кредитную линию специализированному застройщику «Жильё Плюс».

Дом обещано построить в шаговой доступности от центра города, рядом с одной из главных магистралей города. Вокруг многоэтажки будут несколько школ, детских садов и торговых центров. На проект выделено 218 миллионов рублей, а готовым для житья дом станет к середине 2021 года.

При содействии банка ДОМ.РФ в Башкирии строится уже более полумиллиона квадратных метров жилой площади. Новая модель жилищного строительства с переходом на счета эскроу способствует реализации национального проекта «Жилье и городская среда», который утвердил Владимир Путин. По словам директора СЗ «Жилье Плюс» Яков Линчук считает, что очень важно найти банк, который готов финансировать локальные проекты, важные для развития городской среды.