В Башкирии нашли виновника ДТП, бросившего умирать 14-летнюю девочку

В Кушнаренковском районе нашли виновника аварии, в которой погибла 14-летняя девочка. У юноши не было водительского удостоверения. Он попал в ДТП, скрылся с места происшествия, приехал домой, лег спать и до сих пор находится без сознания.

Напомним, ДТП произошло на автодороге Шарипово – Первушино. 18-летний парень за рулём ВАЗ-2106 совершил опрокидывание автомобиля. Не вызвав экстренные службы и оставив в искореженной машине 14-летнюю девочку, он уехал домой. После его обнаружили в постели с многочисленными ранениями, сейчас юноша доставлен в больницу.

А на этих кадрах полицейские преследуют автомобиль, которым управляет автоледи в состоянии алкогольного опьянения. 35-летняя уфимка, двигаясь за рулём Kia Rio, проигнорировала требование сотрудников ДПС об остановке и скрылась. В результате женщина на опасном повороте не справилась с управлением и опрокинула автомобиль. В аварии пострадала 12-летняя дочь водителя и 62-летняя женщина – они получили травмы.