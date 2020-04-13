Жители Уфы приготовили 600 порций плова для врачей РКБ

600 порций плова для врачей РКБ – именно такое угощение сегодня привезли медперсоналу больницы. Блюдо восточной кухни готовили на свежем воздухе – так хозяева халяльных кафе Уфы и Нагаево решили поддержать врачей. Присоединились и жители поселка, собрав сладости для пациентов.

Кухню развернули на свежем воздухе. Плов для врачей Республиканской больницы готовили в Нагаево во дворе мечети. Чтобы приготовить блюдо восточной кухни, понадобилось 100 кг риса, 80 кг моркови и 40 кг мяса, а также лук, подсолнечное масло и приправа. Все ингредиенты собирали собственными силами. Кто-то помог  деньгами, другие купили мясо, а третьи принесли морковь, которую вырастили сами.

Врачам всем народ помогает – и ночью, и днем они не спят. Мы тоже их понимаем, и поэтому им отправляем помощь свою. У плова никакого секрета нет, надо все как положено взять, все продукты, и будет вкусно. Рис, морковка, мясо, масло, куркума и зира.

Валико Мамадалиев, повар

Идея  угостить вкусным пловом врачей пришла из социальных сетей. Хозяева халяльных кафе увидели, как владелец одного из ресторанов привез сотрудникам Республиканской больницы горячие и вкусные обеды.   Инициативу поддержали не только местные предприниматели, но и администрация Нагаево. 

В исламе есть такое, если ты увидел, что  человек делает доброе дело, сделай еще лучше. Т.е. мы как бы, может, и повторились за ними, но все же мы решили помочь в это трудное время. Цель была не то что просто прокормить их, а именно показать, что мусульмане тоже в это время в стороне не остаются.

Алмаз Шакиров, предприниматель

Всего же в двух казанах повара приготовили 600 порций плова для врачей, и уже через час восточное блюдо в контейнерах доставили в больницу.  Вместе с пловом  привезли и сладости для пациентов – конфеты и печенья собрали неравнодушные жители села Нагаево. В планах у инициативных предпринимателей – привезти вкусное угощение и для медицинского персонала 21-й больницы, которая также закрыта на карантин.