Жители Уфы приготовили 600 порций плова для врачей РКБ

В исламе есть такое, если ты увидел, что человек делает доброе дело, сделай еще лучше. Т.е. мы как бы, может, и повторились за ними, но все же мы решили помочь в это трудное время. Цель была не то что просто прокормить их, а именно показать, что мусульмане тоже в это время в стороне не остаются.

Алмаз Шакиров, предприниматель