Жители Уфы приготовили 600 порций плова для врачей РКБ

600 порций плова для врачей РКБ – именно такое угощение сегодня привезли медперсоналу больницы. Блюдо восточной кухни готовили на свежем воздухе – так хозяева халяльных кафе Уфы и Нагаево решили поддержать врачей. Присоединились и жители поселка, собрав сладости для пациентов.
Кухню развернули на свежем воздухе. Плов для врачей Республиканской больницы готовили в Нагаево во дворе мечети. Чтобы приготовить блюдо восточной кухни, понадобилось 100 кг риса, 80 кг моркови и 40 кг мяса, а также лук, подсолнечное масло и приправа. Все ингредиенты собирали собственными силами. Кто-то помог деньгами, другие купили мясо, а третьи принесли морковь, которую вырастили сами.
Идея угостить вкусным пловом врачей пришла из социальных сетей. Хозяева халяльных кафе увидели, как владелец одного из ресторанов привез сотрудникам Республиканской больницы горячие и вкусные обеды. Инициативу поддержали не только местные предприниматели, но и администрация Нагаево.
Всего же в двух казанах повара приготовили 600 порций плова для врачей, и уже через час восточное блюдо в контейнерах доставили в больницу. Вместе с пловом привезли и сладости для пациентов – конфеты и печенья собрали неравнодушные жители села Нагаево. В планах у инициативных предпринимателей – привезти вкусное угощение и для медицинского персонала 21-й больницы, которая также закрыта на карантин.