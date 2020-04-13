Тренерский штаб ХК «Торос» отправлен в отставку

Руслан Сулейманов и его тренерский штаб отправлены в отставку. Такая информация появилась в ряде СМИ. Под руководством специалиста ХК «Торос» в 2012-м и 2013-м становился чемпионом ВХЛ.

В нынешнем сезоне «ледяные глыбы» выбыли в первом раунде плей-офф, уступив ташкентскому «Хумо». По версии «Собкор 02», следующим рулевым «Тороса» станет воспитанник уфимского хоккея, 56-летний специалист Валерий Давлетшин. В его штаб может войти Борис Тимофеев.