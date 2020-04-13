В Башкирии из-за скандального видео про РКБ возбуждено уголовное дело

Скандальное видео из РКБ им. Куватова, которое облетело все федеральные телеканалы, стало причиной возбуждения уголовного дела в СК Башкирии. Следователи установили, что видео является подделкой. Тем временем авторы этого ролика еще не установлены.

Ролик, который активно распространяли в последнюю неделю в социальных сетях и мессенджерах, оказался фальшивкой. Согласно предыстории, на видео были изображены сотрудники закрытой на карантин больницы, которые в спешке покидают учреждение вместе с компьютерами. Однако в ходе доследственной проверки было установлено, что на самом деле такого факта не было.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по относительно новой статье 207.1 Уголовного кодекса. Именно она предусматривает наказание за распространение ложной информации, касающейся пандемии коронавируса в России. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Следствие продолжает поиск авторов и распространителей этого ролика.

Отдельная проверка следователями проводится по факту возможной халатности со стороны руководящего состава клиники. Резкий всплеск заболеваемости коронавирусом невольно поставил перед руководством больницы множество вопросов. Следственному комитету предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего.