«Ведет себя как мужчина»: Радий Хабиров похвалил главврача РКБ в Уфе

В прямом эфире в передаче “Вечер с Владимиром Соловьевым” накануне обсудили непростую ситуацию в столице Башкирии. На прямую связь со студией вышел Глава Башкирии Радий Хабиров и его коллега, губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Вместе они поделились предварительными результатами борьбы с коронавирусом в регионах.
До того, как пригласить губернаторов на прямую линию, Соловьев обсудил с популярным теледоктором Александром Мясниковым проблемы отечественных инфекционистов. Стандарты их работы не обновлялись с 90-х годов. Ведущий предположил, что именно это может тормозить борьбу с вирусом в России.
После этого разговора к студии подключился Радий Хабиров. Накануне Владимир Путин в очередной раз отметил, что за вспышки эпидемии будет спрашивать лично с губернаторов на местах.
Расскажите, что у вас там в Уфе происходит. Может, вам доктор Мясников поможет. Тем более, что Президент Путин сегодня увеличил уровень персональной ответственности до небес
Владимир Соловьев, телеведущий
Радий Хабиров начал со статистики. На вечер 13-го апреля в Башкирии подтверждено 107 официальных случаев заражения коронавирусом.
Самая главная проблема - ситуация в РКБ. Там подтверждено 52 случая. Это большая клиника, где лечились практически все. Знаете, это не моя задача - разбираться, откуда это произошло. Для этого есть эпидемиологическое расследование. Меня другое волнует. У нас там на карантине более 1200 человек. Примерно пополам пациентов и врачей. И вот меня волнует, как они себя там чувствуют. Было много разговоров, шума, гама. У нас там 3 категории: медики с подтвержденным диагнозом, пациенты с подтвержденным диагнозом и медики, которые лечат. Знаете, это как раз тот случай, когда все остальное можно потом посмотреть. В один момент много людей остались там. Мы решали бытовые проблемы, хотели им помочь. И в этой связи мне нужно было понять самому, что там происходит. Тяжелая там обстановка. Очень достойно себя ведут медики. Главный врач - женщина, но ведет себя, как мужчина.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Владимир Соловьев в этот момент подчеркнул, что зачастую в медицине настоящие женщины намного сильнее, чем настоящие мужчины.
Знаете, как во время войны. Медики-женщины вытащили на себе столько, что мужчины-медики сломались бы от половины нагрузки. Наши русские женщины, башкирские, татарские - советские люди, вот они тянут.
Владимир Соловьев, телеведущий