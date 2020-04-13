«Ведет себя как мужчина»: Радий Хабиров похвалил главврача РКБ в Уфе

Самая главная проблема - ситуация в РКБ. Там подтверждено 52 случая. Это большая клиника, где лечились практически все. Знаете, это не моя задача - разбираться, откуда это произошло. Для этого есть эпидемиологическое расследование. Меня другое волнует. У нас там на карантине более 1200 человек. Примерно пополам пациентов и врачей. И вот меня волнует, как они себя там чувствуют. Было много разговоров, шума, гама. У нас там 3 категории: медики с подтвержденным диагнозом, пациенты с подтвержденным диагнозом и медики, которые лечат. Знаете, это как раз тот случай, когда все остальное можно потом посмотреть. В один момент много людей остались там. Мы решали бытовые проблемы, хотели им помочь. И в этой связи мне нужно было понять самому, что там происходит. Тяжелая там обстановка. Очень достойно себя ведут медики. Главный врач - женщина, но ведет себя, как мужчина.

Радий Хабиров, Глава Башкирии