«Очень много шума»: Радий Хабиров о ситуации вокруг РКБ в Уфе

Наша задача, чтобы последствия этого очага не расползались по всей республике. Мы установили 2 круга тех, кто мог с ними контактировать (с больными - прим.редакции). Установлены их адреса, совершаются ежедневные обходы. Я бы не стал драматизировать, очень много шума, гама. И более того, больницы не останавливаются. Вот знаете, в сложные времена мы любую помощь принимаем, за это “спасибо”. То, что касается ситуации в РКБ, хочется вот так, с экрана, сказать “спасибо” врачам, пожелать терпения тем людям, которые там. У меня был там интересный разговор. Я пообщался с пожилой женщиной, которая лежит с установленным диагнозом “covid”. Она подходит ко мне, говорит: “помогите мне, пожалуйста”. Я спрашиваю: “чем помочь”? Она говорит, мол, помогите мне кредит закрыть, у меня карточка здесь, с собой. Когда разговаривал с мужчинами, там они очень разные. У них вид абсолютно здоровый, но они - носители. Они просят скорее их выпустить, потому что надо работать, семьям с детьми есть нечего. Мы их убеждаем, что до 20 или до 21-го апреля они должны сидеть здесь.

Радий Хабиров, Глава Башкирии