В ВОЗ рассказали, когда в России пройдет пик эпидемии коронавируса

Я лично считаю, что добросовестное и незамедлительное соблюдение требований всеми людьми – любого возраста, в любой части Москвы – может принести результаты, даже несмотря на то что уже, вероятно, есть люди с легкими симптомами заболевания.

Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в РФ