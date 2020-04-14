В ВОЗ рассказали, когда в России пройдет пик эпидемии коронавируса

В России продолжается пандемия коронавируса. Если граждане страны будут соблюдать социальную дистанцию, то пик заболевания пройдет значительно быстрее. Об этом сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Важно подчеркнуть, что динамика эпидемии может зависеть от массовых, решительных мер. Пик будет зависеть от того, насколько быстро эпидемия перейдет в другую фазу, то есть будет ли остановлена передача или нет.

Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в РФ

Со мнению Мелиты Вуйнович, тестирование контактировавших с заболевшими должно проводиться в срок. Кроме того, она подчеркнула, что жителям страны необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Люди с любыми признаками заболевания должны носить маски, самоизолироваться и соблюдать личную гигиену. В основном симптомы проявляются примерно через 3-7 дней . Мелита Вуйнович считает, что результаты мер самоизоляции могут быть заметны уже через короткий срок.

Я лично считаю, что добросовестное и незамедлительное соблюдение требований всеми людьми – любого возраста, в любой части Москвы – может принести результаты, даже несмотря на то что уже, вероятно, есть люди с легкими симптомами заболевания.

Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в РФ

Фото: Интернет.