В ВОЗ рассказали, когда в России пройдет пик эпидемии коронавируса

В России продолжается пандемия коронавируса. Если граждане страны будут соблюдать социальную дистанцию, то пик заболевания пройдет значительно быстрее. Об этом сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
Со мнению Мелиты Вуйнович, тестирование контактировавших с заболевшими должно проводиться в срок. Кроме того, она подчеркнула, что жителям страны необходимо соблюдать социальную дистанцию.
Люди с любыми признаками заболевания должны носить маски, самоизолироваться и соблюдать личную гигиену. В основном симптомы проявляются примерно через 3-7 дней . Мелита Вуйнович считает, что результаты мер самоизоляции могут быть заметны уже через короткий срок.
Фото: Интернет.