В Башкирии осудят женщину, оставившую на морозе 2-летнего сына

При этом, ребенок был одет не по погоде, в связи с чем, у него наступило общее переохлаждение организма тяжелой степени, отморожение частей тела, а также отек головного мозга, в связи с чем ребенок впал к кому, в результате ему был причинен тяжкий вред здоровью.

пресс-служба Следкома Башкирии