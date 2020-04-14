В Башкирии осудят женщину, оставившую на морозе 2-летнего сына

26-летняя жительница Мелеузовского района оставила двухлетнего сына на морозе. Следком завершил расследование уголовного дела. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Вопиющий случай произошел 10 февраля. Обвиняемая, находившаяся в нетрезвом состоянии, оставила двухлетнего малыша во дворе дома. В тот день температура воздуха составляла -27 градусов.
Сейчас малышу ничего не угрожает. Ребенка передали под опеку бабушки. В настоящее время решается вопрос о лишении матери родительских прав.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: Интернет.