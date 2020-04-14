В Башкирии осудят женщину, оставившую на морозе 2-летнего сына

26-летняя жительница Мелеузовского района оставила двухлетнего сына на морозе. Следком завершил расследование уголовного дела. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Вопиющий случай произошел 10 февраля. Обвиняемая, находившаяся в нетрезвом состоянии, оставила двухлетнего малыша во дворе дома. В тот день температура воздуха составляла -27 градусов.

При этом, ребенок был одет не по погоде, в связи с чем, у него наступило общее переохлаждение организма тяжелой степени, отморожение частей тела, а также отек головного мозга, в связи с чем ребенок впал к кому, в результате ему был причинен тяжкий вред здоровью.

пресс-служба Следкома Башкирии

Сейчас малышу ничего не угрожает. Ребенка передали под опеку бабушки. В настоящее время решается вопрос о лишении матери родительских прав.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Интернет.