В Уфе ребенка выгнали из дома ночью в домашней одежде

Накануне в Уфе произошел вопиющий случай. Девочку выгнали из дома ночью прямо в домашней одежде. Об этом рассказал в соцсетях очевидец.
Горожанин помог школьнице, когда та била по его машине, пытаясь привлечь внимание сигнализацией. Со слов мужчины, подросток находился на улице без обуви.
Со слов мужчины, сидя в машине, девочка написала ему на телефоне, что ее выгнали из квартиры. Уфимец был ошарашен происходящим. Он до сих пор не понимает, почему ребенок не мог говорить.
После этого подростка увезли в 21-ю больницу. Чем закончилась эта история, неизвестно. Руслан Юсупов добавил, что если домашнее насилие действительно было, то таких родителей необходимо изолировать на долгие годы.