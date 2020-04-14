В Уфе ребенка выгнали из дома ночью в домашней одежде

Накануне в Уфе произошел вопиющий случай. Девочку выгнали из дома ночью прямо в домашней одежде. Об этом рассказал в соцсетях очевидец.

Горожанин помог школьнице, когда та била по его машине, пытаясь привлечь внимание сигнализацией. Со слов мужчины, подросток находился на улице без обуви.

Девочке на вид лет 13-14. Когда я ее догнал на остановке, она, неловко перебирая босыми лапками, намеревалась побежать через шесть полос редкого движения. Остановил. Спросил, что случилось. В ответ - только мычания. Остановились двое ребят на «Приоре». Вышли. Подошли. Спросили, что тут происходит. Я не успел ответить. Показалась скорая, и я побежал ей наперерез.

Руслан Юсупов, местный житель

Со слов мужчины, сидя в машине, девочка написала ему на телефоне, что ее выгнали из квартиры. Уфимец был ошарашен происходящим. Он до сих пор не понимает, почему ребенок не мог говорить.

После этого подростка увезли в 21-ю больницу. Чем закончилась эта история, неизвестно. Руслан Юсупов добавил, что если домашнее насилие действительно было, то таких родителей необходимо изолировать на долгие годы.

Очень хочется верить, что эта девочка в порядке.

Руслан Юсупов, местный житель