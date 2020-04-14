В Уфе ребенка выгнали из дома ночью в домашней одежде

Девочке на вид лет 13-14. Когда я ее догнал на остановке, она, неловко перебирая босыми лапками, намеревалась побежать через шесть полос редкого движения. Остановил. Спросил, что случилось. В ответ - только мычания. Остановились двое ребят на «Приоре». Вышли. Подошли. Спросили, что тут происходит. Я не успел ответить. Показалась скорая, и я побежал ей наперерез.

Руслан Юсупов, местный житель