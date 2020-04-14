В Башкирии мальчик пошёл смотреть на водопад и пропал

12 апреля стало известно о пропаже 9-летнего мальчика в Ишимбайском районе. Очевидцы последний раз видели пропавшего у местного водопада с другом. На поиски школьника отправились спасатели Аварийно-спасательной службы ГК РБ по ЧС.

Ребёнка искали не только профессиональные спасатели, но и местные жители. К счастью, мальчик нашёлся в тот же вечер. Сами участники происшествия рассказали о событии.

Два друга пошли на водопад Кук-Караук, но в какой-то момент потеряли друг друга из виду. Один из мальчишек смог самостоятельно дойти до дома, но второй заблудился и пропал. Благодаря силам спасателей и добровольцев мальчишка был найден.