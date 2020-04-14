Житель Уфы попытался защитить сестру, но получил удар ножом

В Уфе произошла серьёзная пьяная разборка. 27-летний парень попытался зарезать 39-летнего брата своей девушки, который пытался защитить сестру. Следственная группа восстановила ход событий трагедии.

Пресс-служба МВД по Башкирии сообщает, что 25-летняя девушка и её 27-летний возлюбленный выпивали вместе вечером. Между влюбленным вспыхнула ссора, в разгар которой парень выгнал девушку на улицу. Обиженная уфимка позвонила 39-летнему брату, который сразу приехал защищать сестру.

Появление родственника девушки только усугубило ситуацию, и 27-летний парень ударил оппонента ножом. Мужчине срочно понадобилась врачебная помощь. Оказалось, нападавший ранее уже был судим за подобное преступление, а по факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.