Международный диктант по башкирскому языку пройдет в формате онлайн

Проверить знания в онлайн-формате. «Международный диктант по башкирскому языку» состоится 25 апреля в 11:00 в прямом эфире на телеканале БСТ и в социальных сетях. Желающим необходимо будет заранее зарегистрироваться на официальном сайте акции.
Дикторами выступят Флюра Мурзина, поэт Марсель Салимов и музыкант Зайнетдин. Каждый участник акции имеет возможность написать диктант дома самостоятельно. По окончании лист с текстом необходимо будет отправить в WhatsApp по номеру телефона: 7 (927) 950-02-66 до 26 апреля. В случае отсутствия возможности написать в режиме онлайн, видео прямого эфира будет доступно на официальном сайте. Итоги акции будут размещены в течение 30 дней на сайте bashkdictant.ru.