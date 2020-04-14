Международный диктант по башкирскому языку пройдет в формате онлайн

В этом диктанте могут участвовать все. В этом году диктант разделен на три категории. То есть там могут участвовать также те, кто не очень знает башкирский язык, проверить свои знания по башкирскому языку. Те, кто очень хорошо знает башкирский язык, в этом году решили написать на северо-западном диалекте.

Гульназ Юсупова, директор Фонда по сохранению и Развитию башкирского языка