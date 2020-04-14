Международный диктант по башкирскому языку пройдет в формате онлайн

Проверить знания в онлайн-формате. «Международный диктант по башкирскому языку» состоится 25 апреля в 11:00 в прямом эфире на телеканале БСТ и в социальных сетях. Желающим необходимо будет заранее зарегистрироваться на официальном сайте акции.

В этом диктанте могут участвовать все. В этом году диктант разделен на три категории. То есть там могут участвовать также те, кто не очень знает башкирский язык, проверить свои знания по башкирскому языку. Те, кто очень хорошо знает башкирский язык, в этом году решили написать на северо-западном диалекте.

Гульназ Юсупова, директор Фонда по сохранению и Развитию башкирского языка

Дикторами выступят  Флюра Мурзина, поэт Марсель Салимов и музыкант Зайнетдин. Каждый участник акции имеет возможность написать диктант дома самостоятельно. По окончании лист с текстом необходимо будет  отправить в WhatsApp по номеру телефона: 7 (927) 950-02-66 до 26 апреля. В случае отсутствия возможности написать в режиме онлайн, видео прямого эфира будет доступно на официальном сайте. Итоги акции будут размещены в течение 30 дней на сайте bashkdictant.ru.

Диктант написать на листе формата А4, указать свои данные и отправить нам. Мы проверяем в течение 30 дней. Автоматически отправим вам сертификат участника.

Булат Зинуров, начальник управления национального образования Министерства образования Башкортостана