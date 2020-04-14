В Уфе стартовали соревнования «Алга в киберспорт»

Это республиканский фестиваль, в котором могут принять участие все желающие. В первый игровой день в четырёх видах программы 128 человек, в том числе представители не только республики и России. К соревнованиям присоединились ребята из Ишимбая, Кировской области и даже Испании.
Уроженец Уфы Илья Булянский – воспитанник спортшколы «Салават Юлае» – карьеру вратаря продолжил в Испании. Он дважды был признан лучшим вратарем страны.
«Играю я не так часто, но в прошлом году набрал отличную форму», - рассказывает Булянский. Сегодня игроки продолжат соревнования по DOTA2, Clash Royale и UFC3.